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      Из-за таких приговоров теряется доверие к суду, – эксперт о восстановлении в должности Чернобука

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      Верховный суд Украины восстановил в должности крымского судью Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Главной причиной такого решения стало то, что депутаты нарушили процедуру его увольнения: в голосовании приняли участие больше депутатов, чем присутствовали на заседании, а следовательно налицо факт кнопкодавства.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Таран.

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      Он заметил, что человек, претендующий на высокую должность, а также представляет интересы страны должен быть безупречно чистым.

      Мне лично, как гражданину, это не нравится. Из-за таких вещей подрывается доверие к суду. И именно из-за этого мы всей страной выносим приговоры, не дождавшись решения суда, потому что к нему доверия нет,
      – сказал Таран.

      Екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук
      Экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук

      Он согласился, что, с одной стороны, Верховный суд поступил правильно, ведь процедура вынесения решения экс-судье Чернобуку была выполнена ненадлежащим образом. Однако, с другой стороны, этого человека очевидно нельзя восстановить в должности.

      Я думаю, за кнопкодавство должно быть наказание и уже не первый год ожидаю от парламента каких-либо серьезных санкций. Считаю, кнопкодавство – явление позорное. А его применение в этом конкретном случае свидетельствует еще и о мотивации тех людей, которые восстановили Чернобука в должности,
      – подчеркнул эксперт.

      Напомним, по версии следствия, во время аннексии Россией Крыма Чернобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей изучать законодательство России и получать российские паспорта.

      Теги: Новости Украины Судьи Новости Крыма Аннексия Крыма Верховный суд Украины Апелляционний суд Киева
      Источник: 24 канал
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