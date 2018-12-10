Из-за таких приговоров теряется доверие к суду, – эксперт о восстановлении в должности Чернобука

Верховный суд Украины восстановил в должности крымского судью Валерия Чернобука, которого подозревают в государственной измене. Главной причиной такого решения стало то, что депутаты нарушили процедуру его увольнения: в голосовании приняли участие больше депутатов, чем присутствовали на заседании, а следовательно налицо факт кнопкодавства.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политический эксперт Сергей Таран.

Читайте также: Крымского судью, которого подозревают в государственной измене, оставили под стражей

Он заметил, что человек, претендующий на высокую должность, а также представляет интересы страны должен быть безупречно чистым.

Мне лично, как гражданину, это не нравится. Из-за таких вещей подрывается доверие к суду. И именно из-за этого мы всей страной выносим приговоры, не дождавшись решения суда, потому что к нему доверия нет,

– сказал Таран.



Экс-глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук

Он согласился, что, с одной стороны, Верховный суд поступил правильно, ведь процедура вынесения решения экс-судье Чернобуку была выполнена ненадлежащим образом. Однако, с другой стороны, этого человека очевидно нельзя восстановить в должности.

Я думаю, за кнопкодавство должно быть наказание и уже не первый год ожидаю от парламента каких-либо серьезных санкций. Считаю, кнопкодавство – явление позорное. А его применение в этом конкретном случае свидетельствует еще и о мотивации тех людей, которые восстановили Чернобука в должности,

– подчеркнул эксперт.

Напомним, по версии следствия, во время аннексии Россией Крыма Чернобук сотрудничал с оккупационными властями. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей изучать законодательство России и получать российские паспорта.