Из-за Telegram Роскомнадзор грозит "взломать" App Store

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России, более известна как "Роскомнадзор", направила в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение через онлайн-супермаркет App Store приложение мессенджера Telegram.

Кроме этого Роскомнадзор требует от Apple прекратить рассылку сервисных push-сообщений от Telegram для российских пользователей.

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Чтобы избежать возможных действий Роскомнадзора с нарушения функционирования указанных выше сервисов Apple, Inc., просим Вас в кратчайшие сроки проинформировать нас о дальнейших действиях Компании, направленных на решение этих проблемных вопросов,

– говорится в письме росслужбы, которое больше похоже на угрозу.

Как информирует "Интерфакс", глава российского ведомства Александр Жаров заявил, что Роскомнадзор будет ждать ответа от Apple "в течение месяца", поскольку речь идет о "компании с высокой степенью бюрократии".

Ранее он заявил, что Роскомнадзор ведет переговоры с Google и Apple об ограничении доступа к Telegram в их онлайн-магазинах приложений.

Напомним, 16 апреля суд в России позволил Роскомнадзору заблокировать Telegram на территории страны. При этом основатель популярного в РФ мессенджера Павел Дуров заявил, что его сервис начнет использовать встроенные механизмы для обхода блокировки. И уже через несколько часов после начала блокировки, что состоялось 17 апреля, весь Telegram продолжил работу без каких-либо ограничений на территории России. Впоследствии в Москве и других городах России состоялись многолюдные митинги в поддержку Telegram.