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      Из-за указа Путина Россия отберет землю в Крыму у тысяч украинцев, – прокуратура

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      Незаконный указ Путина лишит земли в Крыму около 10 тысяч украинцев
      Незаконный указ Путина лишит земли в Крыму около 10 тысяч украинцев / hroniky.com

      Из-за указа Владимира Путина, которым он запретил "иностранцам" владеть землей в Крыму, около 10 тысяч украинцев потеряют собственное законное право на землю. Прокуратура АР Крым считает, что такой указ Путина является очередным шагом в системных притеснениях украинцев в Крыму.

      По предварительным подсчетам, под такую ​​экспроприацию попадают около 10 тысяч человек, заявил заместитель прокурора АР Крым Виталий Секретарь. Об этом сообщает 24 канал.

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      Кроме того, что указ Путина нарушает право собственности, прокуратура считает, что этот указ является очередным шагом к системным притеснениям граждан Украины Россией, которые были не согласны с оккупацией Крыма,
      – заявил прокурор.

      Он отмечает, что особая циничность этого указа заключается в том, что оккупанты выдали его через 6 лет после незаконной аннексии Крыма.

      "Если бы целью этого указа была, действительно, защита приграничных территорий, то тогда бы запрет на частное владение касался также и граждан РФ. Настоящей целью этого документа является продолжить давление на проукраинских жителей Крыма", – отметил Виталий Секретарь.

      Что известно о незаконном указе Путина?Он предусматривает "признание" большинства районов оккупированного Крыма пограничными. Таким образом согласно российскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть там землей. Россия, которая временно оккупировала Крым, считает таковыми и украинцев.

      Распространяется этот указ на все районы Крыма, граничащие с материковой частью Украины, а также двумя морями. Исключение составляют лишь Первомайский, Красногвардейский и Белогорский районы.

      Адміністративний поділ АР Крим
      Административное деление Автономной Республики Крым

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Владимир Путин Аннексия Крыма Новости Крыма
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