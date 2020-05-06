Из-за указа Путина Россия отберет землю в Крыму у тысяч украинцев, – прокуратура

Из-за указа Владимира Путина, которым он запретил "иностранцам" владеть землей в Крыму, около 10 тысяч украинцев потеряют собственное законное право на землю. Прокуратура АР Крым считает, что такой указ Путина является очередным шагом в системных притеснениях украинцев в Крыму.

По предварительным подсчетам, под такую ​​экспроприацию попадают около 10 тысяч человек, заявил заместитель прокурора АР Крым Виталий Секретарь. Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, что указ Путина нарушает право собственности, прокуратура считает, что этот указ является очередным шагом к системным притеснениям граждан Украины Россией, которые были не согласны с оккупацией Крыма,

– заявил прокурор.

Он отмечает, что особая циничность этого указа заключается в том, что оккупанты выдали его через 6 лет после незаконной аннексии Крыма.

"Если бы целью этого указа была, действительно, защита приграничных территорий, то тогда бы запрет на частное владение касался также и граждан РФ. Настоящей целью этого документа является продолжить давление на проукраинских жителей Крыма", – отметил Виталий Секретарь.

Что известно о незаконном указе Путина?Он предусматривает "признание" большинства районов оккупированного Крыма пограничными. Таким образом согласно российскому законодательству, иностранцы не имеют права владеть там землей. Россия, которая временно оккупировала Крым, считает таковыми и украинцев.



Распространяется этот указ на все районы Крыма, граничащие с материковой частью Украины, а также двумя морями. Исключение составляют лишь Первомайский, Красногвардейский и Белогорский районы.



Административное деление Автономной Республики Крым