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      Из-за "Укрзализныци" Украина может ожидать падения курса гривны

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      Железнодорожные грузовые перевозки
      Железнодорожные грузовые перевозки / info.uz.ua

      Украина может ожидать падения курса гривны из-за действий государственного монополиста "Укрзализныця".

      Об этом заявил руководитель ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook.

      "Укрзализныця" в текущем году решила повысить тарифы на грузовые перевозки более чем на 14%. В основном это ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту. Что значит ударят? А значит это то, что себестоимость продукции из-за роста транспортных расходов возрастет. Автоматически поднимется отпускная цена товаров. А на мировом рынке сейчас каждый доллар решает будут покупать твой товар или нет", – сообщил Криворучко.

      По словам эксперта, повышение тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике Украины вследствие того, что украинские экспортные товары не смогут быть конкурентными на мировом рынке из-за их высокой цены.

      "Таким образом, Украина быстро вылетит из конкурентной гонки за импортного покупателя. А это недополученная валютная выручка, которая обычно помогает удерживать курс гривны", – сообщил эксперт.

      По мнению Криворучко, "Укрзализныця" должна искать внутренние резервы и должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств, кроме как просто повышать цены для бизнеса и делать Украину неконкурентной в мире.

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      Теги: Укрзализниця Бизнес Деньги Финансы Экспорт
      Источник: 24 Канал
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