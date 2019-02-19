Из-за "Укрзализныци" Украина может ожидать падения курса гривны

Украина может ожидать падения курса гривны из-за действий государственного монополиста "Укрзализныця".

Об этом заявил руководитель ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook.

"Укрзализныця" в текущем году решила повысить тарифы на грузовые перевозки более чем на 14%. В основном это ударит по экспортным отраслям, которые приносят в страну валюту. Что значит ударят? А значит это то, что себестоимость продукции из-за роста транспортных расходов возрастет. Автоматически поднимется отпускная цена товаров. А на мировом рынке сейчас каждый доллар решает будут покупать твой товар или нет", – сообщил Криворучко.

По словам эксперта, повышение тарифов на грузовые перевозки ударит по экономике Украины вследствие того, что украинские экспортные товары не смогут быть конкурентными на мировом рынке из-за их высокой цены.

"Таким образом, Украина быстро вылетит из конкурентной гонки за импортного покупателя. А это недополученная валютная выручка, которая обычно помогает удерживать курс гривны", – сообщил эксперт.

По мнению Криворучко, "Укрзализныця" должна искать внутренние резервы и должна иметь несколько источников покрытия собственного дефицита средств, кроме как просто повышать цены для бизнеса и делать Украину неконкурентной в мире.