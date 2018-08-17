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Из-за унификации тарифов на порожняк украинская продукция станет менее конкурентоспособной

28 Читати новину українською
Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / mind.ua

Унификация тарифов на порожняк приведет к снижению конкурентоспособности украинской продукции на внешних рынках.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, выступая на совещании в Государственной регуляторной службе, передает Минпром.

Он сообщил, что по заказу Федерации государственное предприятие "Укрпромвнешэкспертиза" провела анализ проекта приказа Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".

Согласно выводам УПЭ, унификация тарифов на порожняк приведет к увеличению затрат грузоотправителей на 5,3 млрд грн в год, что даже выше чем прогнозная цифра подсчитанная ранее в ФМУ - 5,1 млрд грн.

По словам С.Беленького, в своем анализе УПЭ обратила внимание на то, что уравнивание классов грузов под порожние вагоны предусматривает увеличение стоимости по первому, второму классу и снижение на 25% в стоимости по третьему классу. Но третьим классом перевозится всего лишь 8% от общего объемов грузов "Укрзализныци".

"Например, по песку и щебню, а это очень низкомаржинальные грузы, которые очень чувствительны к стоимости логистики в том числе железнодорожной, удорожание, по оценкам УПЭ составит около 25 грн/тонну, для угля - 27 грн/тонну, для железорудного сырья – 30 грн/тонну. В общей структуре перевозок УЗ на эти грузы приходится около 65%", - подчеркнул С.Беленький.

Глава ФМУ отметил, что отечественные производители уже теряют свои экспортные рынки. "Мы частично потеряли рынок Китая, который не был компенсирован европейскими рынками. Логистика в Китай с учетом стоимости железнодорожных перевозок становится для нас все менее выгодной. Мы теряем эти рынки, соответственно мы возим меньше, и "Укрзализныця" у которой рентабельность направления грузовых перевозок по оценкам УПЭ составляет около 23% теряет очень значительные средства, которые она могла бы вместе с нами зарабатывать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее руководители профильных промышленных ассоциаций обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой дать соответствующие поручения Министерству инфраструктуры и "Укрзализныце" относительно отзыва и отмены проекта приказа министерства "О внесении изменений в коэффициенты, которые используются к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в границах Украины, и связанные с ним услуги, относительно унификации тарифной политики на перевозку порожних вагонов".

Теги: Министерство инфраструктуры Укрзализниця Тарифы Владимир Гройсман металургия угольная промышленность
Источник: 24 Канал
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