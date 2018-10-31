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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      Из-за визита Ангелы Меркель Киев перекроют: перечень улиц

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      Меркель и Порошенко
      Меркель и Порошенко / gettyimages

      1 ноября в Киев с официальным визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Из-за этого в столице будет ограничение дорожного движения.

      Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

      Читайте также: Меркель едет в Украину: с кем встретится канцлер Германии

      Ориентировочно с 11:00 до 20:00, возможны ограничения движения по автодорогам, в частности, проспектом Бажана, Набережным шоссе, Парковой дорогой, Владимирским спуском, Европейской площадью, улицами Грушевского, Шелковичной, Институтской, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской и Крещатиком.


      Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончатся ее полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Ангела Меркель Дороги
      Источник: 24 канал
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