Из-за визита Ангелы Меркель Киев перекроют: перечень улиц
1 ноября в Киев с официальным визитом прибудет канцлер Германии Ангела Меркель. Из-за этого в столице будет ограничение дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Ориентировочно с 11:00 до 20:00, возможны ограничения движения по автодорогам, в частности, проспектом Бажана, Набережным шоссе, Парковой дорогой, Владимирским спуском, Европейской площадью, улицами Грушевского, Шелковичной, Институтской, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской и Крещатиком.
Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончатся ее полномочия главы правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.