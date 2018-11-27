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      Из-за военного положения на баскетбольный матч в Украине направили специальную делегацию

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      В Словении отслеживают ситуацию в Украине, связанную с военным положением
      В Словении отслеживают ситуацию в Украине, связанную с военным положением / FIBA

      В Словении, которая 29 ноября должна сыграть против Украины в Запорожье, заявили, что отслеживают ситуацию в Украине, связанную с военным положением.

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      В частности, об этом заявил секретарь Федерации баскетбола Словении Грега Брезовец, информирует Xsport.

      Мы находимся в постоянном контакте с организаторами матча в Запорожье, полицией, словенским посольством в Киеве и FIBA, которая направила специальную делегацию на место проведения матча. Мы предполагаем, что будет создана абсолютно нормальная ситуация для проведения игры,
      – заявил Брезовец.

      Секретарь словенской федерации также подчеркнул, что нет никаких намеков о возможной отмене матча.

      Насколько нам известно, УЕФА не ставит под сомнение проведение матча Лиги Европы по футболу между "Арсеналом" и "Ворсклой". Мы уверены, что в Украине все пройдет нормально, хотя действительно постоянно отслеживаем ситуацию,
      – резюмировал чиновник.

      Напомним, что Федерация футбола Украины сделала заявление в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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