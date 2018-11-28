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      Из-за военного положения в Генштабе обратились с важной просьбой к украинцам: подробности

      634 Читати новину українською
      Генштаб ВСУ
      Генштаб ВСУ / Фото из открытых источников

      Генеральный штаб ВСУ обратился к украинцам с просьбой не проводить фото и видеосъемку, а также трансляции в сети с информацией о передвижении военной техники.

      Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ.

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      Так, военные обращаются к гражданам Украины с просьбой не проводить фото, видеосъемку, онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие:

      1. Расположение военной техники, вооружения, имущества и личного состава.
      2. Движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава.
      3. Режимные военные объекты Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины и несанкционированно не проникать на их территорию.
      4. Задачи органов военного управления, войск относительно боевой готовности, оперативной подготовки и применения сил.
      5. Подготовку и проведение учений: тренировок, маневров, военных игр.
      6. Организацию, численность и дислокацию войск.

      Кроме этого, в Генштабе напомнили, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотники будут сбиваться, а граждан, которые их запустили привлекут к ответственности.

      Напомним, 27 ноября стало известно о том, что из-за военного положения Минобороны развернуло ситуационный штаб с представителями всех силовых структур. Он, в частности, будет организовывать при необходимости все оборонительные меры и будет обеспечивать ВСУ в вооружении, технике и ресурсах.

      Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, что вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод граждан, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента Украины.

       

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Военное положение в Украине Міністерство оборони України Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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