Из-за военного положения в Украине боевики привели свои силы к высшей степени боевой готовности

После введения в действие военного положения в Украине российские оккупационные силы на Донбассе привели своих боевиков к высшей степени боевой готовности. Кроме того, оккупанты усиливают психологическое давление на жителей оккупированного Донбасса.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины, полковник Алексей Чернобай со ссылкой на информацию от украинской разведки.

В разведке уточнили, что для предотвращения потери контроля за развитием общественно-политической ситуации в связи с введением военного положения в ряде областей Украины, отдельные соединения и части первого и второго армейских корпусов вооруженных сил России на Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности.

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Кроме того, в течение предыдущей недели под предлогом учений по реагированию на аварии техногенного характера оккупанты проводили демонстрационные акции возможностей сил и средств "министерства чрезвычайных ситуаций" и "министерства обороны ДНР" относительно их действий в случае обострения ситуации.

В обоих случаях, с целью очередных навязываний обществу антиукраинских настроений и оправдания российской агрессии против Украины, противником был использован типичный российский сценарий распространения ложной и искаженной информации об угрозе осуществления Объединенными силами диверсий в местах хранения химических и ядовитых веществ,

– добавил Чернобай.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а всего 24 украинских моряка попали в плен и были арестованы. Россия также задержала 3 захваченные украинские корабля.



Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.



Официально военное положение в 10 областях Украины начало действовать 28 ноября и продлится до 26 декабря.

Что такое военное положение? Это не объявление войны, а особый правовой режим, который вводится в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него голосует Верховная Рада. Закон О правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений по изменению прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должны содержаться в Указе Президента.

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