Из-за военного положения в Украине отменяют футбольный матч

Матчи с участием футзальных сборных Украины и Португалии, которые должны были пройти 4-5 декабря в Запорожье, не состоятся.

Федерация футбола Португалии направила Ассоциации футзала Украины обращение, в котором сообщила, что сборная Португалии по футзалу отказывается прибыть в Запорожье в связи с введением военного положения в отдельных областях нашей страны.

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Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португалии и УЕФА.

"В свою очередь, украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения поединков в другом городе нашей страны, которая не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос о товарищеских матчах сборной Украины в заранее запланированные даты УЕФА находится на стадии рассмотрения", – говорится в сообщении на сайте украинской федерации.

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В федерации отметили, что информацию о процедуре возврата билетов на указанные поединки будет предоставлена в ближайшее время. Также там сообщили, что другие запланированные мероприятия остаются в силе.

Напомним, что УЕФА перенес матч 5-го тура Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев.