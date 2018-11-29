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      Из-за военного положения в Украине отменяют футбольный матч

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      Матчи футзальных сборных Украины и Португалии не пройдут в Запорожье
      Матчи футзальных сборных Украины и Португалии не пройдут в Запорожье / futsal.com.ua

      Матчи с участием футзальных сборных Украины и Португалии, которые должны были пройти 4-5 декабря в Запорожье, не состоятся.

      Федерация футбола Португалии направила Ассоциации футзала Украины обращение, в котором сообщила, что сборная Португалии по футзалу отказывается прибыть в Запорожье в связи с введением военного положения в отдельных областях нашей страны.

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      Причиной такого решения стали рекомендации МИД Португалии и УЕФА.

      "В свою очередь, украинская сторона предложила рассмотреть возможность проведения поединков в другом городе нашей страны, которая не находится в зоне действия военного положения. Таким образом, вопрос о товарищеских матчах сборной Украины в заранее запланированные даты УЕФА находится на стадии рассмотрения", – говорится в сообщении на сайте украинской федерации.

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      В федерации отметили, что информацию о процедуре возврата билетов на указанные поединки будет предоставлена в ближайшее время. Также там сообщили, что другие запланированные мероприятия остаются в силе.

      Напомним, что УЕФА перенес матч 5-го тура Лиги Европы "Ворскла" – "Арсенал" из Полтавы в Киев.

      Теги: Спорт Военное положение в Украине Футзал
      Источник: 24 Канал
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