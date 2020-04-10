10:32
10 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Из-за вспышки COVID-19 в библейской школе в Першотравенске полиция открыла дело

      - Читати новину українською
      Поліція провела обшук у релігійній школі / dp.npu.gov.ua

      В городе Першотравенск Днепропетровской области, за несколько дней коронавирус выявили у 21 человека. Все эти люди ходили на собрание религиозной общины "Новое поколение".

      Поліція провела у приміщенні громади обшук. Як повідомляють у пресслужбі відомства, звідти вилучили відеореєстратор, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешки, карти пам’яті і документи.

      Дізнайтеся Яка ситуація в Першотравенську, де зафіксований спалах коронавірусу

       Усі ці речі допоможуть детально встановити ймовірні контакти хворих із іншими мешканцями міста. Без обшуків, після епідеміологічного розслідування було встановлено, що коло скдладається з 556 людей. 71 особа з них вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції.

      Станом на 10 квітня у Дніпропетровській області загалом виявили 52 випадки COVID-19. Трохи менше половини з них – 21 інфікування відбулося саме у Першотравенську через збори релігійної громади.

      Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

      Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років. 

      Де розташований Першотравенськ 

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Полиция Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      9 апреля , 22:46 Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского
      Олена Трибушна
      9 апреля , 22:00 Демократы и республиканцы США объединились против Китая, - The Washington Post
      Блог Соцмережі