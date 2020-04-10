Из-за вспышки COVID-19 в библейской школе в Першотравенске полиция открыла дело
В городе Першотравенск Днепропетровской области, за несколько дней коронавирус выявили у 21 человека. Все эти люди ходили на собрание религиозной общины "Новое поколение".
Поліція провела у приміщенні громади обшук. Як повідомляють у пресслужбі відомства, звідти вилучили відеореєстратор, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешки, карти пам’яті і документи.
Дізнайтеся Яка ситуація в Першотравенську, де зафіксований спалах коронавірусу
Усі ці речі допоможуть детально встановити ймовірні контакти хворих із іншими мешканцями міста. Без обшуків, після епідеміологічного розслідування було встановлено, що коло скдладається з 556 людей. 71 особа з них вже підписала інформаційну згоду та перебуває на самоізоляції.
Станом на 10 квітня у Дніпропетровській області загалом виявили 52 випадки COVID-19. Трохи менше половини з них – 21 інфікування відбулося саме у Першотравенську через збори релігійної громади.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до трьох років.
Де розташований Першотравенськ
Читайте также
-
В Канаде первая волна эпидемии коронавируса может завершиться летом, – Трюдосегодня , 08:04
-
Сколько украинцев хотят вернуться из-за границы, что делать с просроченными страховкамисегодня , 09:42
-
На Житомирщине вместе с сухой травой сожгли сельсовет: фотосегодня , 08:35
-
Как не довести украинцев к голоду и протестов: шесть важных шаговсегодня , 08:40
-
Трактор не помог: Лукашенко таки пошел на карантинсегодня , 06:50
-
Президентский автопарк Макрона оборудовали антивирусными барьерами: фотосегодня , 08:41