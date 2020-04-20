Из-за вспышки COVID-19 закрывают Почаев на Тернопольщине: здесь размещается скандальная лавра

Город Почаев Кременецкого района на Тернопольщине закрывают на въезд и выезд. Причина – вспышка коронавируса. Заметим, что именно здесь находится Почаевская лавра, где подозревают COVID-19.

О решении о закрытии Почаева сообщил в Фейсбуке первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич.

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По его словам, соответствующее решение приняла районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности чрезвычайных ситуаций.

Согласно ему, запрет на въезд и выезд из карантинной зоны Почаева вводят с 10:00 21 апреля.

По информации издания Кременец.City, с 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, который имеет влияние на обеспечение жизнедеятельности городов. Пропуск будет происходить только по соответствующим пропускам. Также пропускная система будет действовать на всей территории Почаева.

Ситуацию на контрольных пунктах пропуска будут помогать контролировать местные представители ВСУ (осуществлять патрулирование) и ГСЧС (проводить дезинфекцию транспорта, виїздджає из зоны заражения).

Как пояснил Онишкевич, причина таких шагов – резкий рост заболеваемости COVID-19 и нарушение карантинных требований при религиозных служб в Почаеве.

Ситуация с коронавирусом в Почаеве: что известно

О подозрения вспышки коронвируса в Почаевской лавре заговорила областная власть 17 апреля. По словам главного санитарного врача Области Оксаны Чайчук, настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, тесно связанной с Почаевской лаврой, поскольку священник, который участвует в хоре Почаевской лавры, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей,

– отметила она.

В то же время по итогам эпидрасследования было установлено, что с этим священником является связанным вспышка в Дубенском районе. Поэтому может быть достаточно большой вспышка.

Чайчук добавила, что у Украины есть также обращение консула Молдовы о заражении восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру.

Кроме того, в самом Почаеве сразу почти три десятка медиков местной больницы поместили в обсервацию, а медицинское учреждение закрыли. Коронавирус диагностировали у четырех медсестер.

Добавим, что за сутки 20 апреля в Кременецком районе подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Все из них произошли в Почаеве. Всего в Кременецком районе болеют 42 человека. На Тернопольщине количество инфицированных составляет – 414 человек, 6 из них умерли.



Карта заболеваемости коронавирусом в Тернопольской области / инфорграфика Тернопольского областного лабораторного центра Минздрава

Сегодня Тернопольская область находится на 4 месте в Украине по числу зараженных: после Буковины (906), Киева (850), Ивано-Франковской (512).

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