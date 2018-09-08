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Из-за выбросов в Крыму взрослые и дети обращаются в больницы на Херсонщине: известно количество

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Из-за выбросов в Крыму взрослые и дети обращаются в больницы на Херсонщине
Из-за выбросов в Крыму взрослые и дети обращаются в больницы на Херсонщине / Иллюстративное фото

В медицинские заведения Херсона с жалобами на здоровье по состоянию на 7 сентября обратились 23 жителя двух районов, приближенных к заводу "Крымский титан", который расположен в оккупированном Крыму.

Об этом 8 сентября сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

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Там уточнили, что в учреждения здравоохранения Чаплинского и Каланчакского районов обратилось 23 человека, из них 10 детей.

В структуре тех, кто обратились – 15 человек имели назофарингиальные симптомы, из них детей – 5 человек; сыпь на коже – 8 человек, из которых детей – 5,
– говорится в сообщении.

В детскую областную клиническую больницу госпитализированы 4 детей, из которых 2 – с проблемных территорий.

Кроме того, 7 сентября в детское учреждение санаторного типа "Таврия" в Скадовске направлено на оздоровление 170 детей, 11 учителей, 15 родителей, 1 беременная, 1 ребенок до 1 года из села Преображенка Каланчакского района.

Напомним, из-за выбросов завода "Крымский титан" за помощью в больницы обратился 61 украинский пограничник.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ВЫБРОСА НА ЗАВОДЕ "КРЫМСКИЙ ТИТАН":
Теги: Новости Херсона Химвыброс в Армянске Новости Крыма Новости Украины Чрезвычайное происшествие Здоровье Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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