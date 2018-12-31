Из-за взрыва в доме в России введен режим чрезвычайной ситуации, на место прибыл Путин

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте губернатора.

24 канал сообщал, что 31 декабря утром в Магнитогорске в результате взрыва газа произошел обвал одного из подъездов многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Эвакуированы 16 человек, 4 погибли. Неизвестной остается судьба около 70 человек.

Читайте также: Взрыв в многоэтажке в российском Магнитогорске: появились фото и видео

Так, режим чрезвычайной ситуации вводится с 8:00 на территории региона. Зоной ЧС определена улица Карла Маркса в Магнитогорске.

Между тем служба газораспределения сообщила о технической исправности газовых сетей в магнитогорском доме, где взорвался газ.

"Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа, было проведено в марте 2018 года", – сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Челябинск".

Из-за взрыва в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин, сообщает "Интерфакс". Предполагается, что он встретится с пострадавшими от взрыва и руководством региона.