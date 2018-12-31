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      Из-за взрыва в доме в России введен режим чрезвычайной ситуации, на место прибыл Путин

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      Взрыв дома в Магнитогорске
      Взрыв дома в Магнитогорске / Фото из социальных сетей

      Губернатор Челябинской области Борис Дубровский ввел режим чрезвычайной ситуации на территории региона после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске.

      Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте губернатора.

      24 канал сообщал, что 31 декабря утром в Магнитогорске в результате взрыва газа произошел обвал одного из подъездов многоэтажки на проспекте Карла Маркса. Эвакуированы 16 человек, 4 погибли. Неизвестной остается судьба около 70 человек.

      Читайте также: Взрыв в многоэтажке в российском Магнитогорске: появились фото и видео

      Так, режим чрезвычайной ситуации вводится с 8:00 на территории региона. Зоной ЧС определена улица Карла Маркса в Магнитогорске.

      Между тем служба газораспределения сообщила о технической исправности газовых сетей в магнитогорском доме, где взорвался газ.

      "Плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования многоквартирного дома в Магнитогорске, где в понедельник произошел взрыв бытового газа, было проведено в марте 2018 года", – сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Челябинск".

      Из-за взрыва в Магнитогорск прибыл президент России Владимир Путин, сообщает "Интерфакс". Предполагается, что он встретится с пострадавшими от взрыва и руководством региона.

       

      Теги: Жертвы Владимир Путин Чрезвычайное происшествие Взрыв Новости России
      Источник: 24 канал
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