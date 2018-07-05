Из-за взрывов самодельных фейерверков в Мексике погибли 19 человек, еще 30 – получили ранения

Двадцать пять человек погибли и еще по меньшей мере 31 человек получил ранения в результате взрывов самодельных фейерверков в городке Тультепек, расположенном недалеко от столицы Мексики – Мехико.

Среди погибших – четверо пожарных и два полицейских, которые бросились на помощь пострадавшим после первого взрыва, пишет AP.

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На видео, сделанного неподалеку, видны большие столбы дыма, поднимающиеся в районе взрывов – в городе Тультепек.

А на фото, выпущенных местными средствами массовой информации, видно, что на местности вблизи города были разрушены здания и выжжена земля.



Место масштабных взрывов самодельных фейерверков

Отмечается, что многие жители Тультепека занимаются производством и продажей самодельных фейерверков, поэтому взрывы в городе стали обычным явлением.

Смертоносный взрыв в Тультепеке произошел в 2016 году. В результате взрыва на рынке фейерверков Сан-Паблито в муниципалитете Тультепек погибли несколько десятков человек.