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Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Из-за Xiaomi телевизоры от Samsung начали падать в цене

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Телевизоры Samsung начали падать в цене в Индии
Телевизоры Samsung начали падать в цене в Индии / techjuice.pk

Китайская компания Xiaomi планирует начать производство телевизоров в Индии. Китайцы уже наладили сотрудничество с компанией Dixon Technologies, которая будет производить TV Xiaomi локально, на территории страны.

Об этом сообщает prostotech.com.

Также Xiaomi готовится перенести производство еще ряда продуктов из Китая в Индию.

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Если это произойдет, то это составит серьезную конкуренцию Samsung, которая там имеет приличную долю на потребительском рынке.

Поэтому южнокорейская корпорация уже начинает принимать контрмеры. Так, Samsung уже начала снижать цены на свои телевизоры, цены на некоторые продукты упали до 55%. Больше всего подешевели самые простые модели, которые сделали еще более доступными, чтобы они могли конкурировать с предложениями Xiaomi.

При этом у Samsung все еще остается большое преимущество – ее продукция широко представлена на полках магазинов. При этом Xiaomi здесь значительно уступает, ведь большая часть гаджетов компания продает через интернет.

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Теги: Техно Xiaomi Samsung Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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