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Из-за забывчивости водителя взорвалась заправка: видео с места события

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Из-за забывчивости водителя взорвалась заправка
Из-за забывчивости водителя взорвалась заправка / politeka.net

В среду ночью, 20 июня, на автомобильной заправке "БРСМ-Нафта", что находится на трассе Киев–Житомир, произошел взрыв топлива и, как следствие, пожар на АЗС.

Об этом говорится на странице "dtp.kiev.ua" в Facebook.

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Как отметили правоохранители, причиной инцидента стала забывчивость водителя, который не вытащил зарядный пистолет из горловины топливного бака.

Водитель решил обслужить себя сам, вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить пистолет и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливная колонка была сорвана с креплений, упала и началась утечка газа,
– говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, начался пожар, загорелось оборудование, после чего раздался взрыв. Благодаря установленной противопожарной системе, огонь был потушен в течение 11 минут.

Сам же виновник инцидента с места происшествия скрылся, сотрудники заправки вызвали полицию. Следователями было открыто уголовное производство по части 1 статьи 194 УК Украины (Уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом).

Видео, на котором видны действия водителя, повлекшие взрыв автозаправки

Напомним, на прошлой неделе в медицинское учреждение госпитализировали четверо детей, которые пострадали в результате взрыва в автомобиле "Волга". Дети играли в открытой машине, когда нашли неизвестное устройство и попытались его открыть. По предварительным данным полиции, взорвалась граната РГД-5.

Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Житомира Пожар Взрыв
Источник: 24 канал
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