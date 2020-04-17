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      Из-за загрязнения в Киеве спецавтомобили начали мыть улицы, – Кличко

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      Виталий Кличко – мэр Киева / КГГА

      Мэр Киева отреагировал на ухудшение воздуха в столице и сообщил, что на улицы уже выехали специальные автомобили, чтобы мыть улицы.

      Об этом Кличко написал вечером 16 апреля во своем фейсбуке.

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      Мэр Киева добавил, что "из-за пожаров в зоне отчуждения" в последующие дни в Киеве увеличат количество очистительной техники на улицах. 

      Загрязнение воздуха в Киеве: что известно

      • В первой половине 16 апреля песчаная буря поднялась на Киевщине. Небо над Киевом и областью сразу же изменилось в цвете, из-за песка в воздухе видимость значительно ухудшилась.
      • Из-за сильного ветра снова возник пожар в районе Чернобыльской зоны. Ситуация до сих пор угрожающая, ведь непогода раздувает тление и не позволяет чрезвычайникам использовать для тушения авиацию. 
      • Вечером 16 апреля дым из Чернобыльской зоны пришел на Киев, воздух в столице стал самым загрязненным в мире. Власти призывают людей закрыть окна и не выходить на улицу.


      По состоянию на полночь 17 апреля Киев все еще на первом месте среди самых грязных городов мира

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Экология Виталий Кличко Чрезвычайное происшествие Новости Киева Новости Украины
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