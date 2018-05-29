15:16
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Из-за "заминированного" рынка в Киеве эвакуировали тысячу человек

17 Читати новину українською
В Киеве
В Киеве "заминировали" рынок / news.pn

Из-за сообщения о минировании рынка в Деснянском районе Киева полиция эвакуировала около 1 тысячу человек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил отдел коммуникации полиции города Киева, сообщение о взрывчатке на рынке на ул. Попудренко, поступило в столичную полицию от женщины в 11:15 утра.

Читайте также: В Киеве ночью сожгли авто помощника Мосийчука: нардеп показал фото

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Правоохранители направляют усилия на установление и задержание человека, который сообщил о взрывчатке.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
сегодня, 15:04 Проблемы российской армии – вот почему мы победим в этой войне
Юрій Бутусов 1188
Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
сегодня, 14:01 Победы Украины в кибер-войне с Россией ждет весь мир, – международные эксперты
Яніна Ткачук 179
В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
сегодня, 12:01 В прифронтовом Покровске появится первая церковь Киевского Патриархата
Злой Одессит 678
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 3828
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3726
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук