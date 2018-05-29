Из-за "заминированного" рынка в Киеве эвакуировали тысячу человек
Из-за сообщения о минировании рынка в Деснянском районе Киева полиция эвакуировала около 1 тысячу человек.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Как сообщил отдел коммуникации полиции города Киева, сообщение о взрывчатке на рынке на ул. Попудренко, поступило в столичную полицию от женщины в 11:15 утра.
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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.
Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Правоохранители направляют усилия на установление и задержание человека, который сообщил о взрывчатке.