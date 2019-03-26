Из-за заоблачных тарифов на газ оштрафовали четыре облгаза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала четыре облгаза. Планируется оштрафовать – еще четыре.

Согласно сообщению НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз.

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Эти облгазы обязали сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля.

"НКРЕКП оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз и обязала сделать перерасчет всем потребителям до 12 апреля. А еще регулятор обратился в АМКУ относительно признаков злоупотребления облгазами монопольным положением", – говорится в сообщении.

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Проверки незаконных доначислений облгазов и газзбутов группы РГК продолжаются. На этот раз из-за применения "газовых коэффициентов" планируют оштрафовать Черновцыгаз, Запорожгаз, Черниговгаз и Львовгаз. Их должны обязать произвести перерасчет объемов потребления по всем бытовым потребителям до 18 апреля.

Ранее еще семь частных фирташевских компаний Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, Хемльницькгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз, Харьковгаз были пойманы на незаконных дополнительных начислениях объемов газа бытовым потребителям.

Что изменилось в ценах на газ?

Благодаря низким ценам на газ на мировых рынках, рыночная стоимость газа в Украине теперь ниже регулируемой государством. Поэтому "Нафтогаз" решил с 1 апреля продавать газ для промышленности по более низким ценам, чем цены на газ для населения – по 8 гривен 38 копеек за "куб". Для бытовых потребителей эта цена – 8 гривен 55 копеек. А с 1 мая цена газа для населения составит 9,3 гривны за кубометр.