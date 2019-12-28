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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Из-за запланированного обмена пленными на Донбассе 29 декабря закроют один из КПВВ

      49 Читати новину українською
      КПВВ "Майорское" в воскресенье, 29 декабря, не будет работать / freeradio.com.ua

      В воскресенье, 29 декабря, во время обмена пленными между Украиной и пророссийскими боевиками на Донбассе не будет работать КПВВ "Майорское". Пограничники просят выбрать другой маршрут для пересечения линии столкновения.

      Контрольный пункт въезда-выезда не будет работать по личному распоряжению командующего Объединенных сил, сообщает штаб ООС.

      К слову: Зеленский подтвердил дату обмена пленными

      Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения,
      – отметили в штабе.

      Отметим, что в воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен пленными между Украиной и боевиками. Он должен пройти именно в районе населенного пункта Майорское.

      Что известно о запланированном обмен?
      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно им, Украина якобы должна передать России аж 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Обмен пленными Пророссийские боевики Оккупированные территории
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