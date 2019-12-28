Из-за запланированного обмена пленными на Донбассе 29 декабря закроют один из КПВВ

В воскресенье, 29 декабря, во время обмена пленными между Украиной и пророссийскими боевиками на Донбассе не будет работать КПВВ "Майорское". Пограничники просят выбрать другой маршрут для пересечения линии столкновения.

Контрольный пункт въезда-выезда не будет работать по личному распоряжению командующего Объединенных сил, сообщает штаб ООС.

К слову: Зеленский подтвердил дату обмена пленными

Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения,

– отметили в штабе.

Отметим, что в воскресенье, 29 декабря, должен состояться обмен пленными между Украиной и боевиками. Он должен пройти именно в районе населенного пункта Майорское.

Что известно о запланированном обмен?

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.



В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно им, Украина якобы должна передать России аж 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.