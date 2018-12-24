Из-за жуткого ДТП на Днепропетровщине погиб водитель, еще трое человек пострадали: фото
24 декабря в Новомосковске на Днепропетровщине столкнулись две легковушки. В результате аварии водитель автомобиля погиб, еще трое человек пострадали.
ДТП произошло около 4 утра, сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
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30-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-2101".
Жуткая авария на Днепропетровщине
В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ – 53-летний житель города Новомосковска, погиб на месте. 51-летняя пассажирку автомобиля ВАЗ, водителя и пассажирку автомобиля Mitsubishi Lancer доставили в больницу.
Сотрудники ГСЧС с помощью специального аварийно-спасательного оборудования деблокировали тело погибшего водителя из поврежденного автомобиля "ВАЗ-2101".
В результате аварии погиб водитель
По факту открыто уголовное производство и назначено проведение ряда экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.
К слову, 23 декабря вблизи села Красное, что на Полтавщине, на трассе Сумы – Ромны – Пирятин маршрутка съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали трое людей.