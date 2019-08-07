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      "Избежать коллапса": Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время

      97 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / agropolit.com

      Проблема с нехваткой локомотивов для экспорта зерновых в пиковый период должна быть решена системно, и Минифраструктуры над этим уже работает.

      Об этом, отвечая на вопрос журналиста OBOZREVATEL в ходе совместного брифинга с представителем президента в правительстве Андреем Герусом, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Чиновник заявил, что Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.

       

      О локомотивной тяге, в деятельности любой государственной компании или в формировании государственной политики должна быть система. Нельзя на скорую строить дороги, нельзя на скорую производить локомотивы. Если есть четкое видение, что мы сделали подписав контракт с General Electric, чтобы заменить существующую на УЗ тепловую тягу, то же будет с электролокомотивами, – ответил Омелян.

      "Как можно быстрее должен быть подписан контракт с ведущим мировым производителем электролокомотививов для нужд УЗ и, возможно, других видов транспорта в Украине. Это системное решение проблемы, чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались на то, что локомотивов не хватает", – добавил он .

      Как ранее сообщал OBOZREVATEL за проблем с логистикой аграрии прогнозируют возникновение транспортного коллапса на юге страны и существенные проблемы с вывозом собранного рекордного урожая зерна.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
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