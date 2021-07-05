О том, что дело направили в суд сообщили 5 июля. Дело будет рассматривать районный суд Харькова.

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Что грозит парню

Правоохранители ранее объявили ему о подозрении по статье о нанесении легких телесных повреждений. Она предусматривает штраф до 850 гривен. Но ему также могут грозить общественные работы на срок до 200 часов или даже исправительные работы на срок до 1 года.

Кроме этого, потерпевшая девушка уже подала гражданский иск о возмещении морального вреда. Она требует компенсацию примерно 150 тысяч гривен.

Что установило следствие

Правоохранители выяснили, что парень совершил преступление из-за неприязненных отношений между его девушкой и потерпевшей. Впоследствии он раскаялся в содеянном и признал свою вину.

Что было известно ранее