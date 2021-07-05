Жестокое избиение девочки в Харькове: 16-летний может заплатить кругленькую сумму
Источник:Прокуратура Харьковщины
Завершилось расследование избиения 14-летней девушки в Харькове. Это случилось 11 июня. Вскоре 16-летний предстанет перед судом, где с него попытаются взыскать 150 тысяч гривен.
О том, что дело направили в суд сообщили 5 июля. Дело будет рассматривать районный суд Харькова.
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Что грозит парню
Правоохранители ранее объявили ему о подозрении по статье о нанесении легких телесных повреждений. Она предусматривает штраф до 850 гривен. Но ему также могут грозить общественные работы на срок до 200 часов или даже исправительные работы на срок до 1 года.
Кроме этого, потерпевшая девушка уже подала гражданский иск о возмещении морального вреда. Она требует компенсацию примерно 150 тысяч гривен.
Что установило следствие
Правоохранители выяснили, что парень совершил преступление из-за неприязненных отношений между его девушкой и потерпевшей. Впоследствии он раскаялся в содеянном и признал свою вину.
Что было известно ранее
- Это произошло в одном из дворов Харькова.
- Парень зверски избил девушку на глазах у ее сверстников.
- Ни один из друзей пострадавшей даже не пытался защитить ее.
- Они это потом объяснили тем, что злоумышленника "все боятся".
- В результате избиения ребенок получил многочисленные травмы и был напуган.
- Мать девушки сообщила, что обидчик сломал ее дочери нос.
- Относительно инцидента высказался заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
- Он сказал, что подозреваемый извинился, но этим дело не закончится.
- Правоохранители разыскали подростка уже 12 июня.
- Тогда юноша находился в участке вместе с отцом и давал показания следователям.
- Впоследствии в сети появилось видео, где он стоял на коленях и неохотно просил прощения у пострадавшей и других девушек.