В Днепре 18 июля мужчина и несколько пенсионеров избили в маршрутке молодую женщину. На следующий день в инстаграме опубликовали фото, на котором вроде участник стычки лежит на полу.

Мужчину, который обидел молодую женщину, тоже якобы избили

Мужчина на картинке похож на того, который на видео маршрутки ударил молодую женщину. Фото обнародовали в инстаграме "Днепр Оперативный".

Подробно Мужчина с пенсионерками жестоко избили молодую женщину в маршрутке в Днепре: видео и подробности

Народный гнев, наверное, наиболее серьезное оружие нашего времени. Обидчик девушки прилег,

– говорится в подписи к фото.

Что именно произошло с мужчиной и кто сделал фотографию – пока неизвестно.

Коротко о случае в днепропетровской маршрутке

Инцидент произошел в маршрутке №101 18 июля. Девушка заплатила за два места, к ней вроде должен был кто-то подсесть.

Некоторые утверждали, что от женщины был слышен запах спиртного.

Пожилые женщины возмутились, что девушка заняла два места. Поэтому одна из них села рядом.

В итоге вспыхнула словесная перепалка.

Впоследствии к спору присоединился мужчина, который подошел к девушке и ударил ее трижды в лицо кулаком, после чего молодая женщина ударилась о перила и стекло головой.

Кроме того, к применению силы приобщались несколько других пассажирок – они тащили пассажирку за волосы.

Женщину вытащили из маршрутки избили и разорвали футболку.

Другая версия конфликта

Одна из пассажирок, которая ехала в салоне, рассказала, что потерпевшая не оплатила проезд и первой начала оскорблять людей, сидевших в маршрутке. Она утверждает, что молодая женщина была сильно пьяной и во время конфликта ударила ногой по голове пожилую женщину.

Относительно действий мужчины, по словам очевидицы, тот якобы сначала попросил пассажирку вести себя достойно и не материться, но в конце концов не выдержал и ударил ее.

Смотрите видео инцидента в маршрутке: