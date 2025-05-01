Об этом 1 мая сообщили в Офисе генерального прокурора, передает 24 Канал. Досудебное расследование осуществляли в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области.

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Что известно о деле

В суд также направили ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера для группы подростков, которые совершили насильственные действия в отношении 12-летней девочки и требовали у нее деньги.

Ранее полиция идентифицировала 10 участников избиения. В частности, о подозрении сообщили 16-летнему парню, ему грозит до 12 лет заключения.

Важно! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, дело под личный контроль взял представитель Омбудсмена Никита Козыренко. "Дети должны быть защищены от насилия! А в случае, если произошло неотвратимое – должны быть приняты все необходимые меры", – отметил Дмитрий Лубинец.