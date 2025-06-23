Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Павлоградского районного отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Смотрите также "Спрятался недалеко от дома": спасатель рассказал о поисках 5-летнего Кирилла на Прикарпатье

Что известно о конфликте между подростками в Павлограде

Как рассказали правоохранители, 18 июня в городе Павлоград произошел конфликт между двумя девушками в возрасте 13 и 15 лет.

Установлено, что во время инцидента старшая из девушек применила физическую силу к младшей,

– указывают в полиции.

Сейчас все участники происшествия установлены. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, Открыто уголовное производство по статье умышленное легкое телесное повреждение.

Местные паблики пишут, что сначала старшая требовала, чтобы младшая стала на колени и извинилась. Когда потерпевшая отказала, девушка начала ее бить. Событие происходило на глазах у толпы подростков, которые снимали все на камеру.

Между девушками в Павлограде вспыхнул конфликт: смотрите видео

Остановила драку женщина, которая случайно проезжала мимо. Утверждается, что у пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

К слову, несколько дней назад в Кривом Роге военный стрелял с балкона в направлении детской площадки. В результате этого ранения получил 10-летний мальчик.