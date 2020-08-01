Анастасия Луговая и ее муж Владимир Захаренко рассказали новые детали страшных событий, произошедших с женщиной ночь на 1 августа. Тогда Анастасию в поезде Мариуполь – Киев избил и хотел изнасиловать неизвестный мужчина. Все это время рядом с женщиной находился ее 6-летний сын Захария.

Какие травмы получила пострадавшая

Об этом Анастасия рассказала в комментарии ТСН. По словам женщины, в результате ударов, которые нанес ей мужчина, она получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.

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Шины – здесь и здесь, здесь – трещина. В каждый зуб вставили шины, чтобы держали. Гематомы везде. По всей голове. Он с меня выдер серьги, их украл, украл мой паспорт,

– отметила Анастасия.

Она добавила, что ее 6-летний сын Захария – из-за этого события впервые в жизни пойдет к психологу. Врач должен принять ребенка в понедельник, 3 августа.

"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз он доходил до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас", – говорит муж Анастасии и отец парня Владимир Захаренков.

Что касается самой Анастасии, то ей на лечение понадобится как минимум месяц.

Интересные детали

Также женщина сообщила, что в ту злополучную ночь ехала к родственникам из Запорожья в Киев. Обо всем она рассказала мужу, тот все это время ждал ее в столице на перроне.

Женщина добавляет, что решилась рассказать все, чтобы призвать людей не быть равнодушными и не бояться действовать, если кто-то рядом зовет на помощь.

В комментарии 5 каналу Анастасия рассказала, что у мужчины началась эрекция, когда он ее бил. Ее же муж Владимир Захаренков добавил, что злоумышленник ехал в этом поезде "зайцем", из-за этого руководители не хотели вызывать полицию. А правоохранителей вызвал сам Владимир.

Проводники говорили ей не вызывать полицию, поскольку злоумышленник был готов заплатить. Настя сказала, что никаких денег от него не возьмет, только правосудие. Тогда проводники сказали, что они готовы заплатить. Предложили определенную сумму – все, что у них было. Фактически предложили взятку, чтобы дело не доводили до суда, потому что их уволят с работы,

– сообщил муж Анастасии.

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