На Полтавщине подростки издевались над 10-летним мальчиком: за дело взялся омбудсмен

В Зенькове четверо школьников пытали 10-летнего мальчика и сняли это на камеру. Расследование этого случая взял под контроль омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.

Он призвал воздерживаться от распространения видеоматериалов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дмитрия Лубинца в телеграм.

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Дело берет под контроль омбудсмен

В городе Зеньков Полтавской области произошел вопиющий случай: четверо детей в возрасте 10, 11, 12 и 14 лет незаконно удерживали и наносили телесные повреждения своему 10-летнему знакомому. Инцидент произошел на территории недостроенного здания.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поручил своему представителю в Полтавской области Владиславу Носенко выяснить все детали происшествия. Носенко встретился с родителями пострадавшего мальчика, а также организовал в Зеньковской громаде рабочее совещание с участием руководства Полтавской РВА, городской власти, правоохранительных органов, службы по делам детей, отдела образования, психологов и администрации учебных заведений, где учатся дети.

Правоохранительные органы уже открыли три уголовных производства по статьям Уголовного кодекса Украины "Пытки", "Изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия" и "Вымогательство". Потерпевшей стороне предоставляется вся необходимая психологическая и правовая помощь.

Омбудсмен отметил, что распространение видеозаписей с демонстрацией страданий ребенка является грубым нарушением его прав и может усилить психологическую травму. Он призвал граждан воздержаться от распространения таких материалов.

Призываю всех соблюдать права ребенка и воздерживаться от распространения материалов, которые могут нанести ему вред. Если вам стало известно о подобных случаях – немедленно сообщайте в правоохранительные органы и соответствующие службы,

– подчеркнул омбудсмен.