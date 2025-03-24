Известно, что инцидент произошел около 2 недель назад на территории недостроенного сооружения, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что произошло

Четверо детей – 10, 11, 12 и 14 лет держали и причиняли телесные повреждения своему 10-летнему знакомому.

Подростки вместе с родителями дали объяснения полиции. Причины и обстоятельства происшествия еще выясняются.

На данный момент правоохранители начали уголовное производство по статье о пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, что в Трускавце четверо девочек и один парень в возрасте 11 – 14 лет избили 18-летнего парня с инвалидностью. Пытки подростки сняли на камеру и выложили видео в сеть.