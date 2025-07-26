В интервью Ксении Собчак Мария Ковальчук рассказала, что ее обидчиками являются Артем Папазов, сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, а также его друзья Александр Лаптинский, Александра Мерцалова и Милена Долганова, передает 24 Канал.

Смотрите также Жертва скандала в Дубае Мария Ковальчук попрощалась с OnlyFans и планирует новое будущее

Что известно об угрозах в адрес модели Марии Ковальчук?

В комментарии медиа-холдингу Собчак мать модели Анна рассказала, что после интервью семье начали поступать угрозы. По словам женщины, обидчики ее дочери связались с ней с помощью мессенджера Telegram и заявили, что легко найдут ее даже в Норвегии, где сейчас живет вся их семья.

Когда Анна прочитала этот текст, то очень испугалась. Говорит, что у нее "земля ушла из-под ног".

Проснувшись утром после интервью, я беру телефон, без задней мысли открываю Telegram, где сообщение, которое, как я потом поняла, было исчезающим. Я его открываю и спокойно читаю: "Мы тебя и в Норвегии найдем. Много говоришь",

– поделилась пережитым женщина.

Анна призналась, что ей страшно за свою семью, поскольку обидчики ее дочери – "это люди, которые деньгами все меряют, для них нет человечности".

Мать модели собрала все документы о нападении на ее дочь в Дубае и пошла с ними в правоохранительные органы Норвегии. В тамошней полиции довольно серьезно отнеслись к этой ситуации и пообещали защитить.