Активисты пришли под управление патрульной полиции Днепра. Они выдвинули к руководству учреждения сразу несколько требований.

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Там собралось несколько десятков человек. Они требовали, чтобы руководство патрульной полиции объяснило ситуацию, которая случилась.

Также активисты хотели, чтобы правоохранители показали видео с камер наблюдения. По их словам, на месте предполагаемого избиения у них работало сразу 3 таких устройства.

Однако видео до сих пор не обнародовали. За порядком на мероприятии следили несколько полицейских.



Правоохранители на митинге в поддержку избитого патрульного в Днепре / Фото Depo

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