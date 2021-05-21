Активисты пришли под управление патрульной полиции Днепра. Они выдвинули к руководству учреждения сразу несколько требований.

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Там собралось несколько десятков человек. Они требовали, чтобы руководство патрульной полиции объяснило ситуацию, которая случилась.

Также активисты хотели, чтобы правоохранители показали видео с камер наблюдения. По их словам, на месте предполагаемого избиения у них работало сразу 3 таких устройства.

Однако видео до сих пор не обнародовали. За порядком на мероприятии следили несколько полицейских.


Правоохранители на митинге в поддержку избитого патрульного в Днепре / Фото Depo

Коротко об этом инциденте

  • О конфликте, который произошел 17 мая, рассказал сам Калиняк.
  • Напали на правоохранителя якобы для того, чтобы помешать его поездке в Киев.
  • Он собирался поехать в столицу, чтобы рассказать о нарушениях и коррупции в Управлении патрульной полиции.
  • В конце рабочего дня руководство решило ознакомить Калиняка с новым приказом.
  • Патрульный решил зафиксировать все на видео, но это вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Масленка.
  • Руководство все отрицает.
  • По словам Масленка возникло недоразумение и он никого не бил.
  • Также он заявил, что он также является потерпевшим.
  • В частности, у него плохо работает фаланга указательного пальца, якобы есть сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.