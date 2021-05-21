Активисты пришли под управление патрульной полиции Днепра. Они выдвинули к руководству учреждения сразу несколько требований.
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Там собралось несколько десятков человек. Они требовали, чтобы руководство патрульной полиции объяснило ситуацию, которая случилась.
Также активисты хотели, чтобы правоохранители показали видео с камер наблюдения. По их словам, на месте предполагаемого избиения у них работало сразу 3 таких устройства.
Однако видео до сих пор не обнародовали. За порядком на мероприятии следили несколько полицейских.
Правоохранители на митинге в поддержку избитого патрульного в Днепре / Фото Depo
Коротко об этом инциденте
- О конфликте, который произошел 17 мая, рассказал сам Калиняк.
- Напали на правоохранителя якобы для того, чтобы помешать его поездке в Киев.
- Он собирался поехать в столицу, чтобы рассказать о нарушениях и коррупции в Управлении патрульной полиции.
- В конце рабочего дня руководство решило ознакомить Калиняка с новым приказом.
- Патрульный решил зафиксировать все на видео, но это вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Масленка.
- Руководство все отрицает.
- По словам Масленка возникло недоразумение и он никого не бил.
- Также он заявил, что он также является потерпевшим.
- В частности, у него плохо работает фаланга указательного пальца, якобы есть сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.