Во время акции под судом 15 июня, когда избирали меру пресечения Сергею Стерненко, полиция избила одного из протестующих. Им оказался активист Александр Кирьяков, который является участником боевых действий.

Об этом рассказал Исторический факультет КНУ имени Тараса Шевченко, где мужчина работает аспирантом. Соответствующее заявление опубликовали на сайте факультета.

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Там отметили, что в материалах СМИ четко видно, что к Александру Кирьякову применяют чрезмерную физическую силу – его бьют полицейские тогда, когда он уже лежит на земле.

В письме отметили, что это является бесчеловечным отношением к гражданину.

Когда весь мир захлестнула волна протестов против полицейского произвола, когда Украину потрясают громкие скандалы, связанные с преступлениями, совершенными полицией, больно констатировать, что некоторые наши правоохранители растоптали Конституцию, забыли уроки Революции Достоинства,

– подчеркнули в обращении.

Также в заявлении выразили надежду, что заявление руководителя ГУ полиции Киева Андрея Крищенко об отстранении "ретивых" полицейских и начало служебной проверки действительно принесут результаты, а не будет окозамыливанием общественности.

Столкновения под судом по делу Стерненко: что известно

В Шевченковском суде Киева 15 июня выбирали меру пресечения Сергею Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве. Сергея Стерненко пытались трижды убить еще в 2018 году. Во время третьего нападения Стерненко смог отбиться от нападавших. Во время драки он, защищаясь, ранил одного из нападавших ножом, ранения стало смертельным.

Рассмотрение дела постоянно сопровождался столкновениями между правоохранителями и активистами, которые пришли поддержать Стерненко. Полиция задержала 5 человек. Впоследствии активистов отпустили.

Случился скандал вокруг фотографии, которую опубликовали СМИ. На ней зафиксировали, как правоохранители били одного из протестующих.

В конце концов, суд избрал Стерненко круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Смотрите трансляцию событий под судом, где избирали меру пресечения Стерненко: