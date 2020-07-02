Предприниматели, которых обвиняют в избиении руководства национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, заявили, что ни на кого не нападали. По их словам, это проверяющие брызнули газовым баллончиком им в глаза, после чего они начали защищаться.

Підприємці зазначили, що усі документи на оренду території біля моря та кемпінг у них є, повідомляє 24 канал.

Деталі інциденту Війна за заповідник: на Одещині побили керівництво національного парку "Тузлівські лимани"

За їх словами, договір вони заключили ще у 2008 році із Саратським лісництвом, ще за іншого керівництва природного нацпарку.

"В разі відсутності за місяць до кінця дії договору заяви від будь-якої сторони про перегляд умов договору термін його діє автоматично продовжує. І так кожного року… Нам пришов папір від лісництва, але не за 30 днів, як має бути, а за день до закінчення терміну договору. Так, в мене була істерика, я кричала, прибігла подивитися, що з донькою", – розповіла підприємиця Світлана Саченко.

Що відомо про напад

Раніше керівництво парку "Тузлівські лимани" заявило про напад. В понеділок, 29 червня, на очільницю Ірину Вихристюк та на її заступника Івана Русєва напали під час інспекції парку. У нападі звинувачують родину бізнесменів, які самовільно захопили територію заповідника, перегородили під'їзд до моря та облаштувати кемпінг.

За словами директора парку, дозволу для відкриття на тій території кемпінгу вони не давали. Справою займається прокуратура.

"Ця ділянка узурпована, і ми 4 роки не можемо привести цю ситуацію до чинного законодавсктва. Я хотіла сказати, що те, чим займаються Саченки має бути лімітовано в законний спосіб", – наголосила керівниця Національного парку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк.