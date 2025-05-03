Били и снимали видео: полиция расследует издевательства над школьницей в Черкасской области

В прошлом году в марте в городе Монастырище Черкасской области, две девушки избили школьницу. Издевательства над девочкой сняли на видео и выложили в интернет. Именно во время мониторинга соцсетей полицейские узнали о преступлении.

Следствие установило, что двое местных жительниц, 18 и 17 лет, позвали на встречу 16-летнюю знакомую. Между девушками начался конфликт с дракой, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно

Пока две девушки наносили удары школьнице, событие снимал на телефон 17-летний парень.

Вернувшись домой несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям, и они решили не обращаться в полицию.

Лишь недавно случай в Монастырище получил огласку после того, как на днях правоохранители обнаружили в сети видео с избиением девочки. Они установили всех участников конфликта.

Сейчас полиция расследуют инцидент по статье о побоях и истязаниях.

Напомним, что в Киеве несовершеннолетнюю избил ее бывший парень. В начале апреля в Шевченковском районе 16-летняя местная жительница вместе со знакомыми отдыхала в квартире друзей. Компания употребляла спиртные напитки. Среди присутствующих был и 20-летний бывший парень пострадавшей. У них произошел конфликт, в ходе которого парень избил несовершеннолетнюю.