Оставили задержанного умирать в камере: прокуратура сообщила о подозрении 7 работникам СИЗО

Сотрудники СИЗО в Харькове могут быть причастны к смертельному избиению заключенного. Прокуратура Харьковской области уже сообщила о подозрении семи из них.

По данным следствия, 14 апреля этого года, потерпевшего избили другие заключенные, в результате чего он скончался. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что известно о смерти заключенного в "Харьковском следственном изоляторе"

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры совместно со следователями ТУ ГБР, расположенного в Полтаве, установили факт причастности 7 должностных лиц ГУ "Харьковский следственный изолятор", в частности, бывшего исполняющего обязанности начальника этого СИЗО к смерти одного из заключенных.

Во время следствия удалось получить доказательства причастности к этому событию сотрудников Харьковского СИЗО. 27 июня прокуроры вручили подозрение бывшему временно исполняющему обязанности начальника ГУ "Харьковский следственный изолятор" и двум старшим оперуполномоченным за превышение власти или служебных полномочий и оставление в опасности.

По данным Офиса генпрокурора, сейчас готовится ходатайство в суд относительно их ареста. Кроме этого, еще четырем бывшим сотрудникам сообщили о подозрении в служебной халатности и оставлении в опасности.

В суд готовят ходатайство об избрании им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается.

В пресс-службе Харьковской областной прокуратуры "Общественному Харьков" также сообщили, что заключенного в СИЗО Харькова забил до смерти другой заключенный. По данному факту полиция проводит досудебное расследование по статье об умышленном тяжком телесном повреждении.