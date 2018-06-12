Избиение активистов есть в тех областях, где власть не скрывает свои сепаратистские взгляды

Недавно на Харьковщине нашли тело, повешенное в местном лесу, 24-летнего Николая Бычко. Жители городка Эсхар подозревают, что к гибели активиста может быть причастен их поселковый голова Анатолий Легкошерст.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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"Но произошла бы гибель Николая Бычко, если бы власть и правоохранители ранее не проявляли полное бездействие и саботаж расследования нападений на активистов? Ведь в прошлом году на Харьковщине уже случались нападения на граждан, разоблачающих коррупцию", – отметил Дмитрий Гнап.

По его словам, сначала напали на активиста Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, который обличал дерибан земли в Харькове окружением мэра Кернеса. Его жестоко избили кастетами, нанеся тяжелые травмы. Их имена не известны и сегодня. Зато, буквально через месяц после избиения Булаха, избили его коллегу – активиста Евгения Лисичкина.

Никого так и не наказали. Что стало прекрасным сигналом для криминала на Харьковщине: с активистами можно безнаказанно расправляться. Да и не только не Харьковщине,

– отметил Гнап.

Журналист рассказал, что так же безнаказанно несколько раз нападали на одесского активиста Сергея Стерненко. И в этом случае только его собственные действия позволили остаться живым.

"При чем, самые жестокие расправы над активистами происходят в тех областях, где местная власть не скрывает своих сепаратистских взглядов и при этом по уши погружена в коррупцию. То есть, на Харьковщине и Одесщине", – добавил Дмитрий Гнап.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" 12 июня 2018