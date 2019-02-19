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      Избиение активистов в Киеве: какова дальнейшая судьба полицейского, который бил лежащего мужчину

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      Подозреваемый в избиении активиста полицейский Василий Мельников
      Подозреваемый в избиении активиста полицейский Василий Мельников / ТСН

      Подозреваемому в избиении лежачего активиста в Киеве полицейскому Василию Мельникову запрещено нести службу и он выполняет этот запрет суда. Однако правоохранитель может появляться на работе.

      "Он не несет полицейскую службу, но на работу, насколько мне известно, он может появляться, табелироваться, или еще что-то", – сказал спикер МВД Артем Шевченко со ссылкой на адвоката Мельникова, сообщает Укринформ.

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      Ранее адвокат Мельникова рассказал, что полицейский продолжает ходить на работу, чтобы ему не засчитали прогулы. При этом функциональные обязанности он не выполняет.

      Что известно об избиении активистов в Киеве?9 февраля возле Подольского райотдела полиции вспыхнули столкновения между полицией и активистами, которые об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Тогда правоохранители применили к активистам силу: били тех, кто лежал на земле. Одним из таких правоохранителей был и Василий Мельников – старший оперуполномоченный, капитан полиции. Ему объявили подозрение в превышении власти или служебных полномочий, что сопровождалось насилием.

      12 февраля суд избрал меру пресечения Мельникову в виде 60 суток ареста с правом внесения залога в размере 115 тысяч гривен. Однако сидеть в СИЗО полицейскому не пришлось, ведь за него внесли залог сразу двое кандидатов в президенты – Илья Кива и Александр Вилкул.

      Смотрите видео избиения активистов под Подольским райотделом полиции в Киеве:

       

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      Теги: Новости Украины Задержание участников акции по поводу Гандзюк столкновения Полиция Министерство внутренних дел Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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