Избиение и задержание активистов в Киеве: полиция показала свое видео штурма райотдела

Национальная полиция Украина обнародовала видео штурма Подольского районного отделения в Киеве. Группа активистов после задержания участников акции "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" прибыла в отделение полиции, требуя их освобождения.

Видеозаписи с камер наблюдения появился на YouTube-канале ведомства.

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В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения началась толкотня и против правоохранителей применили газовые баллончики. Тогда правоохранители задержали 24 человека.



Однако ранее в сети появилось видео, на которых зафиксированы жесткие действия со стороны правоохранителей.

Отметим, что правоохранители назначили 2 служебных расследования по фактам задержания на Контрактовой площади в Киеве и избиения под зданием Подольского райотдела полиции активистов, участвовавших в акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Кроме того, в пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили о расследовании избиения активистов. Там говорят, что видео исследуется. По данным бюро, в рамках уголовного производства уже опросили свидетелей, 9 потерпевших и 8 правоохранителей.

Что известно о задержании и избиении участников акции "Кто заказал Катю Гандзюк?"​

9 февраля на Контрактовой площади в Киеве полиция внезапно задержала и доставила в райотдел активистов с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?". Именно в том месте планировала провести свою встречу с избирателями кандидат в президенты Юлия Тимошенко. Участники акции хотели поинтересоваться у лидера "Батькивщины", когда она отстранит от должности председателя Херсонского облсовета, своего однопартийца Владислава Мангера. Его активисты и отец Гандзюк подозревают в причастности к организации убийства Екатерины.



Правоохранители заявили, что у задержанных активистов была зеленка, ножи, газовые баллончики и пистолет. После задержания в отделение полиции прибыли другие активисты и требовали отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили под райотделом началась толкотня и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате полиция задержала около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.



Активисты говорят, что их окружили и задержали без всяких объяснений. По словам очевидцев, задержание было жестоким: спецназовцы вбежали в райотдел и начали всех бить. Впоследствии активистов таки отпустили, однако полиция открыла ряд уголовных производств.



Вечером после всех столкновений возмущенные активисты отправились в дом министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, вступившись за правоохранителей.



На фото и видео было зафиксировано, как под райотделом милиции человек без формы, вероятно милиционер, жестоко бил активистов. В соцсетях уже объявили "охоту" на него (сбор информации о личности) и на других полицейских, которые жестоко обошлись с активистами. На следующий день Крищенко заявил, что против человека, который без формы наносил удары, будет возбуждено уголовное производство.



Однак раніше у мережі з'явилося відео, на яких зафіксовані жорсткі дії з боку правоохоронців.