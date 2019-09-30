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      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Избиение ветерана войны, который признался, что он гей: каково состояние пострадавшего

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      Василия Давыденко избили в Киеве
      Василия Давыденко избили в Киеве / facebook.com

      5 неизвестных мужчин жестоко избили ветерана войны на Донбассе Василия Давыденко в Киеве. Недавно он публично заявил, что является геем.

      Ветеран чувствует себя плохо после инцидента, пишет "Громадское".

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      Злоумышленники били Василия в пах, в голову, а потом ногами. Избивая в корпус, порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны.

      Вся голова в шишках, пах ноет, еще и без корсета спина крутит, что в собачьей позе только ходить. Лицо целое – и то хорошо. У меня оно в работе главное,
      – сказал он.

      Давыденко отметил, что сегодня он на работе, а по завершению рабочего дня планирует пойти в полицию и написать заявление об избиении. Побои у пострадавшего пока не снимали.

      Что известно об избиении военного в Киеве? 28 сентября 5 неизвестных напали на ветерана войны на Донбассе Василия Давыденко возле дома. Мужчины сильно избили военного за его каминг-аут. Накануне Василий заявил, что он гей. На месте работы коллеги устроили Василию тихий бойкот.

      ЛГБТ
      Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Война на Донбассе Криминальные новости ЛГБТ Операция Объединенных сил Постраждалі Полиция
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