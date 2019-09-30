Избиение ветерана войны, который признался, что он гей: каково состояние пострадавшего

5 неизвестных мужчин жестоко избили ветерана войны на Донбассе Василия Давыденко в Киеве. Недавно он публично заявил, что является геем.

Ветеран чувствует себя плохо после инцидента, пишет "Громадское".

Это интересно: Я осуждал себя, – откровенное интервью с бойцом-гомосексуалом, который воевал на Донбассе

Злоумышленники били Василия в пах, в голову, а потом ногами. Избивая в корпус, порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны.

Вся голова в шишках, пах ноет, еще и без корсета спина крутит, что в собачьей позе только ходить. Лицо целое – и то хорошо. У меня оно в работе главное,

– сказал он.

Давыденко отметил, что сегодня он на работе, а по завершению рабочего дня планирует пойти в полицию и написать заявление об избиении. Побои у пострадавшего пока не снимали.

Что известно об избиении военного в Киеве? 28 сентября 5 неизвестных напали на ветерана войны на Донбассе Василия Давыденко возле дома. Мужчины сильно избили военного за его каминг-аут. Накануне Василий заявил, что он гей. На месте работы коллеги устроили Василию тихий бойкот.



Рейтинг защиты прав ЛГБТ в Европе/ Инфографика 24 канала