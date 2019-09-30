Избиение ветерана войны, который признался, что он гей: каково состояние пострадавшего
5 неизвестных мужчин жестоко избили ветерана войны на Донбассе Василия Давыденко в Киеве. Недавно он публично заявил, что является геем.
Ветеран чувствует себя плохо после инцидента, пишет "Громадское".
Это интересно: Я осуждал себя, – откровенное интервью с бойцом-гомосексуалом, который воевал на Донбассе
Злоумышленники били Василия в пах, в голову, а потом ногами. Избивая в корпус, порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны.
Вся голова в шишках, пах ноет, еще и без корсета спина крутит, что в собачьей позе только ходить. Лицо целое – и то хорошо. У меня оно в работе главное,
– сказал он.
Давыденко отметил, что сегодня он на работе, а по завершению рабочего дня планирует пойти в полицию и написать заявление об избиении. Побои у пострадавшего пока не снимали.
Что известно об избиении военного в Киеве? 28 сентября 5 неизвестных напали на ветерана войны на Донбассе Василия Давыденко возле дома. Мужчины сильно избили военного за его каминг-аут. Накануне Василий заявил, что он гей. На месте работы коллеги устроили Василию тихий бойкот.