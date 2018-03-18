Избиения и подвоз избирателей: какие главные нарушения зафиксировали на выборах в России

Основные нарушения, которые зафиксировали наблюдатели на избирательных участках в России, – вброс бюллетеней, организованный подвоз избирателей и недопуск наблюдателей на участки. Сообщений о нарушениях было относительно немного.

Об этом сообщает РБК и в прямом эфире 24 Канала рассказал журналист Игорь Матюпатенко.

В МВД России поступило 642 обращения относительно проведения выборов. За инциденты в Люберцах и городе Артем правоохранители могут открыть уголовные производства, об этом сообщил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

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На одном из участков в подмосковных Люберцах отстранили главу и члена УИК, так как там зафиксировали вброс бюллетеней. Как следствие, аннулировали все бюллетени, находившиеся в урне. Как видно на видеозаписи, две женщины – члены избирательной комиссии, совершили несколько вбросов пока на участке не было избирателей.

Вброс бюллетеней наблюдатели зафиксировали также в Восточном округе российской столицы, в городе Артем и в Ростове-на-Дону.

В день голосования поступило 215 сообщений о нарушении правильного оформления участка. Большая часть нарушений касается систем видеонаблюдения: кабинки или урны не попадали в поле зрения камер, камерам препятствовали посторонние предметы и тому подобные вещи. В Саратове, например, в кабинках "лежали привязанные ручки, которые стираются ластиком".

В штабе Ксении Собчак пожаловались на то, что в Екатеринбурге на участке был размещен портрет Владимира Путина.

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Также Центральный избирательный комитет получил сообщения о подвозе избирателей, однако многие из них не подтвердились. Участник группы "Война" Петр Верзилов, который поехал наблюдателем в Грозный, сообщил, что на участок пришло множество людей "не по адресу участка" и стали получать бюллетени. После вопроса наблюдателя они сказали, что ошиблись адресом и ушли. В штабе "Яблока" заявили, что людей насильно свозили на участки в Барнауле, при этом граждане отказывались голосовать в знак протеста. В Москве также подвозили на участки строителей и транспортных работников, однако это не нарушает закон, сообщили эксперты.

На участках зафиксировали также факты нападений на избирателей. Например, в Кемерово возле машины наблюдателя пробили колеса и сломали зеркало. Наблюдательница с участка села Хузрук в Карачаево-Черкесии заявила, что ее вытолкали на улицу и угрожали изнасилованием. Также есть сообщения о задержании наблюдателей во Владикавказе, удалении журналистов с избирательных участков в Карачаевске и Севастополе.

В Дагестане на избирательном участке на журналиста местного издания, освещавшего выборы, напал чиновник. Сотрудник администрации одного из районов Махачкалы ударил журналиста "РИА Дербент" Малика Бутаева по лицу за то, что тот снимал работу комиссии на видео.

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На участке 1072 неизвестный мужчина напал на нашего наблюдателя после отказа убирать камеру. Его вывела полиция pic.twitter.com/2eozWnwbYD — Наблюдатели Дагестана (@DagestanElect) 18 марта 2018 г.

Стоит отметить, что Дагестан стал одним из лидеров по количеству сообщений о правонарушениях.