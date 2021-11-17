В полицию утром 16 ноября по этому поводу обратился фельдшер скорой помощи. Впоследствии задержали главного подозреваемого по делу – отца убитого.

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Травмы по всему телу

Медицинские работники обнаружили тело убитого ребенка в одном из поселков Синельниковского района. Однако его название не обнародовали.

Врачи установили, что причиной смерти действительно было жестокое избиение. Ресурс "Чрезвычайные новости" сообщил, что синяки были на туловище и на всех конечностях 4-летней. По мнению медиков, серьезная черепно-мозговая травма привела к кровоизлиянию в мозг.

Отец девочки, безработный 38-летний мужчина, вероятно, избил ее за неделю до этого. Пока неизвестно, где в этот момент была мать девочки.

Что угрожает за такое преступление

Правоохранители открыли производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть. Если вину злоумышленника смогут доказать в суде, он отправится в тюрьму на срок от 7 до 10 лет.

Другое жестокое избиение ребенка

26 октября Украина узнала об ужасном избиении 4-летнего мальчика. Его мать занималась поркой и при этом вела трансляцию в инстаграме.

Впоследствии этим очень заинтересовались правоохранители. Они составили на женщину админпротокол и забрали малыша на медицинское обследование.