В Одессе избили и ограбили предпринимателя: приходили несколько раз – видео

В Одессе задержали группировку, которую подозревают неоднократных ограблениях предпринимателя. Мужчины не только требовали у потерпевшего деньги, но и похитили его автомобиль и телефоны.

Задержали подозреваемых 28 июля. Всего задержали 6 мужчин, среди которых был один иностранец и родственник бывшей сожительницы ограбленного.

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Мужчины, которых задержали правоохранители / Фото Нацполиции

Забрали все, что могли

К правоохранителям обратился сам потерпевший. Он сообщил, что у него систематически требует деньги группа лиц.

По его словам, злоумышленники сначала пришли к нему домой и избили. В тот день они якобы завладели 65 тысячами гривен. Через несколько дней после этого они уже приехали к его торговому киоску. Там отобрали примерно 10 тысяч гривен и 2 телефона.

Кроме того, злоумышленников подозревают в том, что они в этот день завладели транспортным средством пострадавшего. Они, вероятно, забрали ключи и документы от Mecedes.

Задержанный дает показания следователю / Фото Нацполиции

Задержали и обыскали

Злоумышленников нашли по горячим следам. Задержание провели полицейские отряда особого назначения.

Во время обыска у мужчин нашли пистолет, нож и баллончики со слезоточивым газом. Также у них изъяли деньги и гаджеты потерпевшего.

Вещественные доказательства, которые изъяли у злоумышленников / Фото Нацполиции

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса. Они предусматривают разное наказание

Разбой с проникновением в жилье – от 7 до 12 лет тюрьмы.

О вымогательстве совершенном повторно группой лиц – от 3 до 7 лет тюрьмы.

Обыск задержанных за вымогательство денег у предпринимателя: смотрите видео Нацполиции