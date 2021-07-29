Инцидент произошел 29 июля в 7 троллейбусе. Очевидцы сообщили, что мужчина отказывался платить, потому что "сервис фигня".

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За него заплатили и обругали

Очевидцы сняли все перипетии в общественном транспорте. На видео, которое обнародовали, видно, что мужчину очень агрессивно пытались выбросить из транспорта.

При этом мужчина говорил "ты, с*ка, платить будешь или нет?". Злоумышленник взамен лишь спрашивал, почему он должен платить. Когда его сильно толкали, пассажир только держался за перила.

Впоследствии один из пассажиров сказал любителю бесплатного проезда садиться, так как заплатит за него. Однако затем благодетель зачем-то еще выкрикнул "гн*да е**ная".

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Обратите внимание! Обратите внимание! 27 июля в одном из одесских трамваев произошла драка пенсионеров. Очевидцы сообщили, что это произошло из-за места для людей с инвалидностью, они не могли поделить без кулаков.