В Одесской области избили руководство национального природного парка "Тузловские Лиманы". На руководительницу Ирину Выхрыстюк и ее заместителя Ивана Русева напали во время инспекции парка. В нападении обвиняют семью бизнесменов, которые самовольно захватили территорию заповедника.

Журналисты 24 канала выясняли все подробности нападения на руководителей национального парка в Одесской области. Подробнее – читайте в материале.

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На Ивана Русева и директора парка Ирину Выхрыстюк совершили нападение на работе. В этом обвиняют местных предпринимателей, которые также незаконно оградили спуск к морю.

Кроме этого, в избиении принимали участие не только мужчины. По словам руководительницы национального парка, ей наносила удары женщина. "Она в два раза больше, чем я по комплекции. Я в одной руке держала телефон, чтобы она его не забрала и не повредила в другой руке держала ее руку", – рассказала Ирина Выхристюк.

Директор заповедника отметила, что нападающая схватила ее за волосы и начала их рвать. В этот момент Ирина Выхрыстюк нагнулась и нанесла ей три удара в челюсть.

Фото нападающих уже обнародовали в социальных сетях. По словам Ирины Выхрыстюк, семья предпринимателей оградила 30 гектаров Любашевского леса со спуском к морю. Они поставили там шлагбаум и обустроили кемпинг.

За въезд предприниматели берут с отдыхающих деньги. Поэтому и напали на представителей национального парка, потому что те, мол, угрожают их бизнесу.

Адвокат Максим Попов отметил, что у предпринимателей, семьи Савченко, на сегодня нет никаких документов, которые бы давали им право находиться на той территории. У них были псевдодокументы до 1 июня 2019 года. После этого Госгеокадастр провел проверку и констатировал самовольный захват земельного участка, а также дал предписание на его освобождение.

На сегодня предписание Госгеокадастра не выполняется уже год. Они находятся там незаконно,

– отметил адвокат.

Законность кемпинга в Лебедевке проверяют в прокуратуре. Также там открыли производство из-за препятствования служебным обязанностям и нанесения телесных повреждений.

Что известно о национальном парке "Тузловские лиманы"

Национальный природный парк "Тузловские лиманы" – это цепь из 13 лиманов в междуречье Дуная и Днестра. Общая площадь составляет 206 квадратных километров.

Несколько лет назад экологи начали восстанавливать эти территории. Парк поражает не только своими пейзажами. Там можно увидеть более 40 видов редких видов птиц.



Берег лимана Соленый в Одесской области / Фото Википедия



Розовые пеликаны в национальном парке "Тузловские лиманы" / Фото Википедия