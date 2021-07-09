Избили руководителя патрульной полиции Харьковщины: якобы не пропустил беременную – видео

В Харькове избили одного из руководителей Патрульной полиции Харьковщины. В сети сообщили, что это случилось с Барыбиным Сергеем, потому что он не пропустил беременную женщину на дороге парковки. Однако правоохранители отрицают такую версию событий.

Обнародовали видео инцидента и сообщили о нем 8 июля, однако конфликт случился еще 26 июня. Это произошло на стоянке супермаркета "Рост" на улице Клочковской.

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Что пишут в сети

В сообществе Police Control сообщили, что мужчина не пропустил на пешеходном переходе беременную женщину. Тогда за нее вступился водитель Subaru Forester, который сделал правоохранителю замечание. На это Барыбин якобы ответил руганью: "Пошел н***й, л*х".

Сергей Барыбин сейчас является временно исполняющим обязанности начальника отдела мониторинга и аналитического обеспечения патрульных Харьковщины. Однако следует отметить, что в день конфликта у него был выходной.

Какова версия патрульных

В патрульной полиции Харьковщины заявили, что информация о причине конфликта не соответствует действительности. Также добавили видеозапись с места события.

Там видно, что патрульный заехал на паркинг супермаркета. Там перед его авто резко прошелся мужчина. Впоследствии позади транспорта перешла дорогу и беременная женщина.

После этого мужчина якобы спровоцировал словесный конфликт с полицейским. Он подошел к легковушке стража порядка и несколько раз ударил водителя.

После этого патрульный вызвал коллег по работе и скорую помощь. Пока неизвестно, открывали ли по данному факту уголовное производство.

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