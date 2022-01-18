Избили, а тело залили бетоном: подробности убийства 11-летнего мальчика в Запорожье
Источник:Прокуратура Запорожской области
В Запорожской области сообщили о подозрении в убийстве 11-летнего мальчика двоим мужчинам. Они избили ребенка до смерти, а тело залили бетоном. Парня разыскивали в течение 4 месяцев.
В Мелитопольской окружной прокуратуре сообщили о раскрытии похищения и убийства 11-летнего воспитанника интерната. Преступление произошло около 5 месяцев назад.
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Преступление совершили двое мужчин в возрасте 25 и 45 лет
Следователи установили, что в августе 2021 года двое мужчин в возрасте 25 и 45 лет похитили Максима С. Они насильно посадили мальчика в автомобиль и вывезли в дом, расположенный в селе Радивоновка Мелитопольского района.
В течение 2 недель ребенка держали в подвале и били, от полученных травм мальчик умер. Его тело спрятали в этом самом подвале, залив бетоном.
Мужчинам сообщили о подозрении
Мужчинам сообщили о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном лишении свободы и похищении человека, что повлекло тяжкие последствия. Одному из подозреваемых выбрали меру пресечения, другому – выберут в скором времени.
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Что известно об убитом мальчике:
- Мальчик 2010 года рождения был воспитанником местной школы-интерната.
- Максима разыскивали с конца августа 2021 года.
- Известно, что 45-летний подозреваемый отбывал 9 лет в заключении.
- Ему помогал младший соучастник.