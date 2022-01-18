Избили, а тело залили бетоном: подробности убийства 11-летнего мальчика в Запорожье

В Запорожской области сообщили о подозрении в убийстве 11-летнего мальчика двоим мужчинам. Они избили ребенка до смерти, а тело залили бетоном. Парня разыскивали в течение 4 месяцев.

В Мелитопольской окружной прокуратуре сообщили о раскрытии похищения и убийства 11-летнего воспитанника интерната. Преступление произошло около 5 месяцев назад.

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Преступление совершили двое мужчин в возрасте 25 и 45 лет

Следователи установили, что в августе 2021 года двое мужчин в возрасте 25 и 45 лет похитили Максима С. Они насильно посадили мальчика в автомобиль и вывезли в дом, расположенный в селе Радивоновка Мелитопольского района.

В течение 2 недель ребенка держали в подвале и били, от полученных травм мальчик умер. Его тело спрятали в этом самом подвале, залив бетоном.

Мужчинам сообщили о подозрении

Мужчинам сообщили о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка, совершенного по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном лишении свободы и похищении человека, что повлекло тяжкие последствия. Одному из подозреваемых выбрали меру пресечения, другому – выберут в скором времени.

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Что известно об убитом мальчике: