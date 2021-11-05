Дом семейного типа расположен в поселке Слатино под Дергачами. Правоохранители узнали о госпитализации девочки 3 ноября и поехали к семье.

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В доме живут 49-летние муж и жена и 8 детей. Правоохранители опросили родителей и воспитанников.

Девочку мог избить отец

В соцсетях писали, что тяжелый перелом девочка получила от отца. Зато правоохранителям мужчина рассказывал, что ребенок упал с лестницы.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова тоже выясняет обстоятельства. По ее информации, отец "наказал" девочку за поврежденную книгу. Омбудсмен рассказала, что известно и о других нарушениях в доме со стороны родителей-воспитателей. Например, плохое отношение и ненадлежащие условия развития и воспитания.

В полиции открыли уголовное дело по умышленному тяжкому телесному повреждению. За это предусмотрено до 8 лет тюрьмы.

Детей госпитализировали

Директор областного Департамента здравоохранения Максим Хаустов рассказал, что сейчас девочка находится в стабильном состоянии в больнице, сообщает "Суспільне".

Всех детей забрали из дома и отправили на обследование в больницу. Их состояние тоже удовлетворительное.