Избили и закопали живьем: пограничницы жестоко расправились с младенцем на Волыни

На Волыни две женщины-пограничницы убили новорожденную девочку. Произошло это еще летом, впрочем арестовали вероятных убийц только сейчас.

Расследованием дела занимается военная прокуратура и Государственное бюро расследований. Сейчас женщинам объявили подозрение в совершении умышленного убийства малолетнего ребенка и арестовали без права внесения залога.

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Ужасное убийство произошло 29 июля. В этот день одна из пограничниц во дворе собственного дома родила ребенка. Она умышленно не перерезала пуповину и ударила новорожденную девочку по голове. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Впоследствии домой к роженице пришла ее сестра, которая тоже работает в Госпогранслужбе. Она сунула еще живого травмированного ребенка в полиэтиленовый пакет и закопала недалеко от места, где проживает семья.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.